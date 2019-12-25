Милевский запустил свой YouTube-канал - клуб, девочки, пьяный Алиев

Артем Милевский запустил свой YouTube-канал / ФК Динамо Брест

Артем Милевский запустил собственный YouTube-канал. В нем футболист показал свою ночную жизнь.

На видео новоиспеченный чемпион Беларуси показал свои разговоры по телефону, вечеринку в ночном клубе и алкоголем и компанией. Как всегда, нападающий был в компании со своим лучшим другом - Александром Алиевым.

В сезоне-2019 Милевский стал чемпионом Беларуси в составе Динамо Брест, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. Также в составе брестской команды выступают украинцы Александр Нойок и Алексей Хобленко. Последний был признан лучшим нападающим команды по итогам кампании.

Ранее Милевский заявил о желании вернуться в киевское Динамо.