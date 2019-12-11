Милевский прокомментировал возможное возвращение в Динамо Киев

Артем Милевский хочет вернуться в Динамо Киев / ФК Динамо Брест

Артем Милевский в интервью Sport Arena рассказал, что хотел бы вернуться в киевское Динамо в качестве тренера.

"У меня пока не было мыслей о тренерской деятельности, но хотелось бы когда-нибудь вернуться в Динамо в статусе тренера", - сказал Милевский.

Также форвард не исключает возвращения на НСК Олимпийский и в другой должности.

"Возможно вернусь в Динамо не только как тренер, но и займу какую-то другую должность в клубе", - заявил футболист.

Милевский выступал за основную команду Динамо с 2005 по 2013 годы и дважды стал чемпионом Украины, а также выходил в полуфинал Кубка УЕФА сезона 2008/09. В этом году выиграл чемпионат Беларуси с Динамо Брест, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. Вместе с нападающим первенство также выиграли украинцы Александр Нойок и Алексей Хобленко. Последний стал автором "золотого" гола в ворота Витебска, который и принес динамовцам первое в истории чемпионство.

Ранее сообщалось, что Хобленко может вернуться в Украину, в частности, интерес к нему проявляет СК Днепр-1. Сам футболист не против вернуться на родину. Его контракт с Динамо Брест подошел к концу.