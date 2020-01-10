Янукович, любовь на заправке: жена Морозюка пообщалась с Милевским

Ирина Морозюк стала героиней выпуска Милевского / Instagram

Ирина Морозюк стала героиней нового выпуска на YouTube-канале Миля, где пообщалась с Артемом Милевским, Александром Алиевым и Александром Панковым на откровенные темы.

В частности, Ирина рассказала, как познакомилась со своим нынешним мужем Николаем Морозюком на заправке. Также сообщила о том, присылают ли ей подписчики в Инстаграм свои интим-фотографии, после чего ее жестко подколол Алиев. Александр Панков поинтересовался, узнала бы ли Ирина "мужское достоинство" Николая среди всех фото.

Милевский сравнил Алиева с Януковичем и расспросил своего друга о жизни в Махачкале. Напомним, с 2014 по 2015 годы полузащитник выступал в составе местного Анжи.

Напомним, в прошлом сезоне Артем Милевский стал чемпионом Беларуси вместе с Динамо Брест и пустил слезу после завоевания титула.