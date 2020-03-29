"Всё пох*й": экс-игрок сборной Украины высказался насчет карантина

Максим Калиниченко / фото: obozrevatel.com

По мнению бывшего футболиста сборной Украины Максима Калиниченко, в ситуации вокруг пандемии коронавируса мир поделился на две части.

Таким образом он оценил панику по поводу карантина и необходимости соблюдать самоизолицию.

"Сегодня мир поделился на паникеров (тех, кто сидит дома) и на умных (кому все пох*й), завтра он может поделиться на живых и на не очень... Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие - посидите дома", - написал Калиниченко в своем Twitter.

Напомним, ранее известный украинский боксер Александр Усик высказался о том, как нужно бороться в опасными вирусами.