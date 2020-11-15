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Британец Льюис Хэмилтон повторил рекорд великого Шумахера в Формуле-1

15 ноября 2020, 15:07

Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1 и сравнялся по количеству титулов с немцем Михаэлем Шумахером.

Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон повторил рекорд Шумахера / Reuters

Британский пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2020 года.

На гонке Гра-при Турции он занял первое место и таким образом смог досрочно за три этапа до финиша чемпионата оформить победу, сообщает Reuters.

Теперь Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1 и сравнялся по количеству титулов с немцем Михаэлем Шумахером.

Ближайшим преследователем Хэмилтона является его напарник по команде финн Валттери Боттас. Сегодня он финишировал 14-м.

Справка. Как сообщает Википедия, Михаэ́ль Шума́хер — немецкий автогонщик "Формулы-1". Семикратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. Обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира Формулы-1: по числу побед за один сезон (13), быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Уже после завершения карьеры, в конце 2013 года, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.

Формула-1 Льюис Хэмилтон новости спорта
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