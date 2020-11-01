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Усик выиграл главный бой года у Чисоры

1 ноября 2020, 07:42

В восьмом раунде инициатива Усика уже стала очевиднее. Чисора начал уставать, и расклад боя перевернулся с ног на голову.

Александр Усик - Дерек Чисора - дуэль взглядов
Александр Усик выиграл бой у Дерека Чисоры / Главред

31 октября на "Уэмбли Арене" в Лондоне прошел бой между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и британским боксёром Дереком Чисорой в супертяжелом весе. Нокаута не дождались, но победа оказалась за украинским боксером: Усик победил Чисору по очкам: 117–112, 115–113, 115–113

Александр Усик вышел на ринг под украинскую песню "Браття", а его соперник - под легендарную "Eagles" - Hotel California.

В первом раунде инициатива была на стороне Чисоры.

Второй раунд тоже дался украинскому боксеру с трудом.

В третьем раунде Усик проявил большую активность.

В четвертом раунде Чисора даже зажал украинского спортсмена у канатов, но защита была удачной. Дерек Чисора уже начал тяжело дышать - быстрые атаки его явно выматывают.

В похожем темпе продолжался и пятый раунд.

Экватор боя - шестой раунд - так же потрепал нервы фанатам Усика. Хоть он и держится достойно, но Чисора гораздо активнее.

В седьмом раунде Усик "проснулся" и мощно пробил Дерека, но пробил гонг.

В восьмом раунде инициатива Усика уже стала очевиднее. Как и ожидалось, Чисора начал уставать, и расклад боя перевернулся с ног на голову. Британца снова выручил гонг.

В девятом раунде Чисора хорошо постарался нанести тяжелые удары в своем стиле, но усталось дала о себе знать.

В десятом раунде атаковали оба боксера, Чисора даже чуть не "зарядил" рефери.

Одиннадцатый раунд дается еще тяжелее, Чисора даже начинает бить "на грани фола", но нокаута не видать.

Двенадцатый раунд закончился без нокаута.

Александр Усик Дерек Чисора
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