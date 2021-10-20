Динамо проиграло Барселоне и опустилось на последнее место в ЛЧ

Киевское Динамо в 3-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:0 проиграло на выезде Барселоне. Поединок группового этапа в квартете Е состоялся на легендарном Камп Ноу.

Хозяева матча полностью контролировали ситуацию, не позволяя киевлянам ничего сделать.

Первый серьезный выпад чемпионам Украины удался лишь на 11-й минуте, когда Буяльский убежал в контратаку, но нанести удар динамовцам не позволила плотная оборона.

На 21-й минуте лишь невероятный сейв Бущана спас команду от гола. Люк Де Йонг мощно бил в девятку, но вратарь сборной Украины смог дотянуться до мяча.

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На 35-й минуте провал в обороне стоил киевлянам пропущенного гола. В первом моменте Бущан спас команду, но уже через полминуты Миколенко забыл про Жерара Пике и футболист сборной Испании открыл счет – 1:0.

Вторая половина началась снова с прессинга каталонских футболистов.

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Нервозность защитников передалась и Бущану. Георгий после паса назад Забарного завозился у своих ворот, его обокрал Фати и чудом не отправил мяч в пустые ворота.

Лишь на 70-й минуте Динамо смогли немного сместить акцент в сторону ворот тер Стегена, но в створ так ни разу и не попали.

Таким образом в группе Е Лиги чемпионов Динамо Киев занимает последнее место.