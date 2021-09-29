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Динамо разгромно проиграло Баварие в Лиге чемпионов

29 сентября 2021, 23:50

Киевское Динамо едет домой с разгромным поражением.

  • Бавария - Динамо Киев Лига чемпионов
    Бавария - Динамо Киев Лига чемпионов Reuters
  • Бавария - Динамо Киев Лига чемпионов
    Бавария - Динамо Киев Лига чемпионов Reuters
  • Бавария - Динамо Киев Лига чемпионов
    Бавария - Динамо Киев Лига чемпионов Reuters
  • Бавария - Динамо Киев Лига чемпионов
    Бавария - Динамо Киев Лига чемпионов Reuters
  • Бавария - Динамо Киев Лига чемпионов
    Бавария - Динамо Киев Лига чемпионов Reuters

Сегодня прошел второй матч Лиги чемпионов для киевского Динамо. В Мюнхене на Альянц Арене Динамо разгромно проиграло Баварие со счетом 5:0.

Динамовцы пропустили уже на 12-й минуте матча. Сергей Сидорчук после подачи углового сыграл рукой в своей штрафной, а Левандовски уверенно реализовал пенальти - 1:0.

Уже к середине первого тайма счет стал 2:0 в пользу Баварии. Андриевский обрезался в центре поля, Мюллер отдал мяч на Левандовски, а поляк реализовал выход один на один – 2:0.

На 68-1 минуте счет стал 3:0. У чужих ворот Динамо ошиблось и тут же Зюле с Сане вывели Гнабри на ворота Бущана и тот вколотил мяч под перекладину.

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На 74-й минуте была ошибка уже голкипера Динамо. Георгий Бущан не "прочитал" соперника и пошел на перехват, а мяч в итоге оказался в сетке ворот.

Ну и конец матча выдался совершенно непредсказуемым. 5 гол забил Чупо-Мотинг. Павар подал точно на голову нападающему, и камерунец пробил в дальний угол ворот Динамо.

Отметим, накануне донецкий Шахтер вновь сыграл в нулевую ничью с итальянским Интером в рамках второго тура Лиги чемпионов в группе D.

viber
Лига чемпионов новости Динамо Киев
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