Лига чемпионов: Шахтер теряет очки в матче с Интером

Донецкий Шахтер вновь сыграл в нулевую ничью с итальянским Интером в рамках второго тура Лиги чемпионов в группе D.

После двух туров у обоих клубов по одному очку.

С первых минут Шахтер захватил инициативу, и на 3-й минуте едва не открыли счет. Манор Соломон сместился по флангу и мощно пробил рядом с перекладиной.

Уже в самом начале матча у донецкого Шахтера случилась потерял. Думфрис работал на правом фланге, и на 10-й минуте выбил из игры Траоре. Нидерландец упал на ногу легионеру украинского клуба, вынудив того досрочно завершить матч. Врачи сразу показали, что нужна замена и на поле вышел Тете.

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На 49-й минуте Шахтер мог открыть счет, но мяч полетел мимо ворот.

На последних минутах миланцы дважды могли забивать, но безупречно сыграл капитан сборной Украины Андрей Пятов.

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Таким образом результат матча Шахтер-Интер 0:0.

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