Лягнул соперника, набросился на судью: Хачериди влип в дикий скандал в Беларуси

Евгений Хачериди / Фото: fcdynamo.kiev.ua

Украинский защитник белорусского футбольного клуба Динамо Брест Евгений Хачериди рискует лишиться контракта после того, попал в скандал в чемпионате РБ.

В матче 5-го тура против Витебска Хачериди в своей штрафной ударил соперника, заработал красную карточку и "привез" пенальти в свои ворота. В итоге его команда уступила соперникам и опустилась на восьмое место турнирной таблицы.

Однако этого Хачериди показалось мало и уже после окончания матча он в подтрибунном помещении решил отомстить главному арбитру матча Сергею Чистову и попытался его проучить с помощью кулаков.

Как пишут белорусские СМИ, руководство белорусской команды планирует расторгнуть контракт с 32-летним бывшим футболистом сборной Украины из-за его неадекватного поведения. Кроме того, Хачериди также грозит огромный штраф за неспортивное поведение.

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Напомним, ранее бывший футболист киевского Динамо Олег Саленко рассказал о конфликте с полицейскими в Киеве во время карантина.

Он подчеркнул, что полиция составила на него протокол за нарушение карантина когда он находился возле спортивной площадки, на которой играли в футбол.