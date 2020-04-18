"Приехали дебилы": легенда Динамо рассказал о конфликте с полицией

Олег Саленко / Скриншот

Бывший футболист киевского Динамо Олег Саленко рассказал о конфликте с полицейскими в Киеве во время карантина.

Он подчеркнул, что полиция составила на него протокол за нарушение карантина когда он находился возле спортивной площадки, на которой играли в футбол.

"Я стоял возле площадки и смотрел, как ребята играют в футбол. Я часто бываю на этой площадке - мой сын тут играет. Когда приехали все эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились, и взял удар на себя", - рассказал он Champion.com.ua.

Саленко отметил, что полицейские составили на него протокол, а в ответ он послал их "подальше".

"Полицейские предъявили мне только то, что я якобы тренирую этих ребят, хотя это неправда. Интересно, что за несколько дней до этого я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, но полицейские прошли мимо меня и даже не обратили на нас внимания", - заявил Саленко.

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Он также обвинил журналистов в манипуляциях: "Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так. Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты. Все, кто меня знает, могут это подтвердить".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саленко поразил своим внешним видом.