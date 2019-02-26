"Сбухался полностью": легенда Динамо поразил внешним видом

Олег Саленко / ФК Динамо

Известный российский футбольный журналист Алексей Андронов опубликован фото с легендарным футболистом Олегом Саленко.

Отметим, что Андронов и Саленко на фото запечатлены с бородами, при этом выглядят значительно старше своих лет.

"Борода и Борода. У кого круче? Про 5 мячей в одном матче на ЧМ просьба не напоминать", - подписал фото Андронов.

/ Фейсбук А.Андронова

Отметим, что фото Саленко вызвало неоднозначную реакцию в Сети:

"Чёт хе*ово выглядит", "Вместе бухали?", "Саленко квасит сейчас жостко, видел его вживую, печальное зрелище", "К сожалению одна борода - здорового человека, а вторая - человека теряющего себя своими же руками", "Сбухался, Олежка, сбухался", "Саленко сбухался полностью. Я его в метро как то видел пьяного в хлам в Динамовской екипировке и в кроссовках без носков. Жалко его", "Хватит бухать! Это я Саленке", - пишут пользователи в комментариях под фото.

Саленко выступал за Зенит, Динамо, испанские Логроньес, Валенсию и Кордову, шотландский Рейнджерс, турецкий Истанбулспор, польскую Погонь. Провел 1 матч за сборную Украины и 8 игр за сборную РФ.

На чемпионате мира 1994 года стал лучшим бомбардиром и обладателем рекорда по числу забитых мячей в одном матче (забив 5 мячей в ворота сборной Камеруна).

Напомним, ранее экс-жена Александра Алиева рассказала о новых выходках скандального футболиста.