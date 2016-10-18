Саленко поставил крест на "Динамо": уже смирилось, что "Шахтер" в чемпионате не догнать

Бывший нападающий киевского "Динамо", сборных Украины и России Олег Саленко предположил, что после ряда поражений и ничьих столичный клуб смирился с тем, что ему уже не догнать донецкий "Шахтер" в национальном первенстве.

Об этом он рассказал в комментарии изданию ua-football.com.

"Не сомневаюсь, что динамовцы о ничьей в Одессе (1:1) забыли в следующий же после матча день, — говорит футбольный эксперт. — Это разные турниры и не думаю, что неудачная игра киевлян во встрече с "Черноморцем" должна наталкивать на какие-то мысли перед встречей с "Бенфикой". Считаю, что "Динамо" на матчи этого чемпионата Украины часто недонастраивается. Поэтому и возникают ошибки вроде той, которую допустил в минувшую субботу Евгений Хачериди. Причина очковых потерь в чемпионате Украины скрыта в психологической плоскости и, в принципе, это в комментарии после одесского матча подтвердил Андрей Ярмоленко".

"Динамовцам не хватает мотивации на игры чемпионата, что, конечно, плохо. Но Лига чемпионов — это другая история. Думаю, киевляне уже смирились, что "Шахтер" им в нынешнем чемпионате не догнать и теперь сосредоточат усилия на еврокубках. Против "Бенфики" будет трудно, но минимум за ничью цепляться надо. Чтобы претендовать если не на выход в плей-офф Лиги чемпионов, то хотя бы в Лигу Европы", — подчеркнул Олег Саленко.

Напомним, "Динамо" теряло очки в домашних матчах с полтавской "Ворсклой" (0:2) и луганской "Зарей" (0:1), в гостях у "Шахтера" (1:1) и "Черноморца" (1:1).

Сейчас в чемпионате лидирует "Шахтер" (29 очков), "Динамо" делит второе место с "Зарей" (23 очка), у идущей четвертой "Александрии" — 19 очков, на одно меньше у "Черноморца".