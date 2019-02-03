"Казино, шлюхи и алкоголь": экс-жена Алиева рассказала о новых выходках скандального футболиста

Татьяна и Александр Алиевы / Фейсбук Т.Алиевой

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев не пустил бывшую супругу Татьяну в квартиру для описи имущества.

Как рассказала Татьяна Алиева в Facebook, ее бывший благоверный попросту забаррикадировался в квартире, в которой 1/3 принадлежит ей и где прописаны дети.

"Саша Алиев смелым может быть только со мной. Ох как не хочется платить деткам. Я просила хотя бы одежду. Он, как последний трус, закрылся и никого не пустил, только стоял и пугал бандитами. И в итоге вызвал канал "1+1", чтобы хорошенько меня попугать, опозорить и оклеветать. Давай, трусло! Меня уже ничем ты не напугаешь.

Куча кодировок от алкоголя и наркотиков, насилие над ребенком. Я тебе еще вручу иск за клевету! С разводом дети статус теряют. Как не хочется 2 тысячи гривен на ребеночка платить. Ну конечно, нужны деньги, чтобы побухать, поиграть в лото, шлюх своих поразвлекать!

Забрать его в АТО? Вот… Он бы прочувствовал, а то все казино, шлюхи и алкоголь. Дети святым духом питаются", — написала Алиева.

Напомним, ранее Татьяна Алиева рассказала о том, что ее бывший супруг снова поднимал на нее руку.