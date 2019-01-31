"Ты – тварь, вали отсюда на**й": экс-жена Алиева рассказала о новых избиениях

31 января 2019, 08:21

По факту избиения Александром Алиевым своей бывшей жены возбуждено 5 уголовных производств.

Александр Алиев
Александр Алиев / Скриншот

Бывшая жена экс-игрока Динамо Александра Алиева Татьяна заявила о новых избиениях.

Она показала видео насилия, а также показала угрозы, которые ей шлет экс-супруг. Говорит, Алиев в последний раз ударил еще и 7-летнего сына, а при 10-летней дочери записывал аудио-уведомление:

Теперь Женщина через суд хочет запретить мужу подходить к ней и детям, передает ТСН

"Если я исчезну – это будет его рук. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой – и сломал кровать о мою голову", - утверждает женщина.

"Запомни, Алина, мамы больше нет", - сказал сам Алиев. При этом его речь была сдобрена отборным матом и угрозами в адрес бывшей супруги.

Однако в комментарии журналистам бывший футболист убеждает, что женщина все выдумывает: "В моей квартире никто никого не бил. То, что я ее выгнал силой – да, я ее выгнал. То, что я имею жилье – это имущество детей. Мама пусть живет на свалке, а дети – в своей заслуженной квартире. Детей я обеспечиваю. Ей я копейки в руки не дам никогда в жизни. Будет решение суда – пусть дети видят маму по субботам и воскресеньям".

По факту насилия и избиения Алиевым своей бывшей жены в настоящее время возбуждено пять уголовных производств. Следствие продолжается, ни одно дело до суда еще не дошло.

Напомним, ранее Алиев объяснил, почему напиваться нужно в одиночку.

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