"Из меня сделали изгоя-алкоголика": Алиев объяснил, почему напиваться нужно в одиночку

18 августа 2018, 11:55

Гулять нужно с умом, говорит Александр Алиев.

Александр Алиев
Александр Алиев / iSport.ua

Игрок любительского клуба "Мелиоратор" Александр Алиев, который ранее выступал за киевское "Динамо" и сборную Украины, сделал откровенное признание о своих проблемах со спортивным режимом во время карьеры футболиста.

"Мы – спортсмены, а не роботы. Просто гулять нужно с умом. Хочешь напиться, закройся где-то в комнате, чтобы тебя никто не видел. Да, я понимаю, что нужно себя разгружать, но лучше, чтобы тебя никто не видел. Тем более, если ты популярный человек. Такая сущность человеческая здесь в Украине, что если увидят, то потом начинают тыкать пальцем. Я на это не обращаю внимание", - заявил он в интервью sport.ua.

При этом Алиев заявил, что люди из него сделали "изгоя-алкоголика".

"Я могу пойти погулять, посидеть, выпить, но не каждый день я пил, напивался, это раскрутили журналисты, или какие-то подлые языки. Я не алкоголик! То, что постоянно говорят об алкоголе… Что же вы не пишите о том, когда я играл за "Динамо", за сборную, когда забивал. Об этом не вспоминают. Это моя личная жизнь, я как хотел, так и жил. Я не собираюсь оправдываться. Я не идеал, я позволял себе расслабиться, но не так как люди об этом говорят и пишут", - добавил экс-игрок сборной Украины.

Напомним, ранее Алиев посоветовал Артему Милевскому разобраться с тренером "Динамо".

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алкоголь Александр Алиев
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