"Это будет длиться вечно": экс-жена Алиева показала новые фото с побоями

Александр Алиев / iSport.ua

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев, ныне выступающий за футзальный "Карбон", мог опять попасть в скандальную историю со своей бывшей супругой.

Татьяна Алиева опубликовала в Facebook фотографии со следами побоев на лице и теле.

"Это будет длиться вечно. Людей жизнь не меняет", - подписала фотографию Татьяна.

Отметим, что Александр и Татьяна поженились в 2007 году, имеют двоих совместных детей: сына и дочь. Также у Татьяны есть сын от первого брака с экс-футболистом Романом Максимюком.

/ Фейсбук Т.Алиевой

Напомним, ранее Алиев объяснил, почему напиваться нужно в одиночку.