"Это будет длиться вечно": экс-жена Алиева показала новые фото с побоями

Людей жизнь не меняет, подчеркнула Татьяна Алиева.
Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев, ныне выступающий за футзальный "Карбон", мог опять попасть в скандальную историю со своей бывшей супругой.
Татьяна Алиева опубликовала в Facebook фотографии со следами побоев на лице и теле.
"Это будет длиться вечно. Людей жизнь не меняет", - подписала фотографию Татьяна.
Отметим, что Александр и Татьяна поженились в 2007 году, имеют двоих совместных детей: сына и дочь. Также у Татьяны есть сын от первого брака с экс-футболистом Романом Максимюком.
Напомним, ранее Алиев объяснил, почему напиваться нужно в одиночку.