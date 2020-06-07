УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Я решил уйти из боев": Макгрегор объявил о завершении карьеры

7 июня 2020, 08:54

К сообщению о прекращении карьеры боксер прикрепил фото со своей матерью Маргарет, которое было сделано после одного из чемпионских поединков в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов,Макгрегор
Макгрегор объявил о завершении карьеры / Reuters

Знаменитый ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Об этом Макгрегор сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!", — написал он.

К посту он прикрепил фото со своей матерью Маргарет, которое было сделано после одного из чемпионских поединков в Лас-Вегасе.

Отметим, в 2016 и 2019 годах Макгрегор уже объявлял о завершении карьеры в ММА. Однако в итоге это оказывалось неправдой.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в MMA он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой и четыре — поражением.

Читайте такжеМакгрегор быстро победил Серроне и феерически вернулся в UFC - видео бояНапомним, ранее Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter опубликовал коллаж с поражениями Конора Макгрегора в трех весовых категориях.

Таким образом россиянин отреагировал на слова ирландца после победы над Дональдом Серроне в турнире UFC 246. Макгрегор заявил, что он стал первым, кто одержал победы в трех весовых категориях.

Внизу коллажа изображен проигрыш Конора Джозефу Даффи в полулегком весе, в средине - поражение от Хабиба в легком весе, сверху - поражение от Нейта Диаса в полусреднем весе.

Конор Макгрегор Новости бокса завершение карьеры
Сейчас вы просматриваете новость «"Я решил уйти из боев": Макгрегор объявил о завершении карьеры». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:21
Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз на неделю
08:54
"Я решил уйти из боев": Макгрегор объявил о завершении карьеры
08:33
Финансовые элиты запустили процесс распада Америки мнение
08:22
Сумасшествие коронавируса в Украине продолжается – за сутки сотни новых больных Видео
08:04
Китай пообещал завалить мир доступной вакциной от коронавируса Видео
07:33
Коронавирус в Украине и мире: умерли 400 тысяч человек, больных почти 7 миллионов Видео
07:19
З Трійцею – листівки красиві та добрі привітання-тексти
07:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июня: возвращение покровительства и выгодные покупки Видео
06:49
Украина доламывает систему, к которой после кризиса возвращается Запад мнение
06:29
Магнитная буря на Троицу: что делать при самом сильном метеоударе июня Видео
06:16
Карантин в Киеве: эпидемиолог объяснил, почему метро нельзя закрывать Видео
05:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июня: усиление ауры и успех в любом деле Видео
05:20
Лето застыло на пороге, и этот эффектный маникюр просится на ваши руки - фото Фото
04:48
День ангела Виктории 2020 – красивые открытки и тексты
04:28
Эти сногсшибательные шорты из 80-х будут всюду этим летом - фото Фото
03:58
В Минздраве запретили открывать детские лагеря: названа причина Видео
03:22
Станет более смертоносным: инфекционист из Японии предсказал вторую волну коронавируса Видео
02:44
"Быть у овец пастухом": боксер Беринчик раскритиковал глупых соотечественников
02:10
Как правильно носить защитные маски и какие выбрать – правила ВОЗ Видео
01:55
В Иране завершают расследование по катастрофе МАУ без черных ящиков
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять