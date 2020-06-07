"Я решил уйти из боев": Макгрегор объявил о завершении карьеры

Макгрегор объявил о завершении карьеры / Reuters

Знаменитый ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Об этом Макгрегор сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!", — написал он.

К посту он прикрепил фото со своей матерью Маргарет, которое было сделано после одного из чемпионских поединков в Лас-Вегасе.

Отметим, в 2016 и 2019 годах Макгрегор уже объявлял о завершении карьеры в ММА. Однако в итоге это оказывалось неправдой.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в MMA он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой и четыре — поражением.

Читайте такжеМакгрегор быстро победил Серроне и феерически вернулся в UFC - видео бояНапомним, ранее Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter опубликовал коллаж с поражениями Конора Макгрегора в трех весовых категориях.

Таким образом россиянин отреагировал на слова ирландца после победы над Дональдом Серроне в турнире UFC 246. Макгрегор заявил, что он стал первым, кто одержал победы в трех весовых категориях.

Внизу коллажа изображен проигрыш Конора Джозефу Даффи в полулегком весе, в средине - поражение от Хабиба в легком весе, сверху - поражение от Нейта Диаса в полусреднем весе.