Хабиб опубликовал коллаж с тремя поражениями Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов "потроллил" Конора Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter опубликовал коллаж с поражениями Конора Макгрегора в трех весовых категориях.

Таким образом россиянин отреагировал на слова ирландца после победы над Дональдом Серроне в турнире UFC 246. Макгрегор заявил, что он стал первым, кто одержал победы в трех весовых категориях.

Внизу коллажа изображен проигрыш Конора Джозефу Даффи в полулегком весе, в средине - поражения от Хабиба в легком весе, сверху - поражение от Нейта Диаса в полусреднем весе.

Сейчас Нурмагомедов готовится к бою с американцем Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249. Бой состоится 18 апреля в Лас-Вегасе. Макгрегор может провести следующий поединок с обладателем титула BMF Хорхе Масвидалем.

Ранее президент Дэйна Уайт заявлял о возможности реванша Макгрегор - Нурмагомедов.