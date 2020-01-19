Макгрегор быстро победил Серроне и феерически вернулся в UFC - видео боя

Конор Макгрегор легко победил Дональда Серроне / UFC

Бой Макгрегор - Серроне был самым главным и самым коротким событием UFC 246. "Ноториус" триумфально вернулся в октагон и продемонстрировал свои новые умения.

Уже с самого начала Конор Макгрегор пошел в атаку на Дональда Серроне, применил клинч и, на удивление всему миру, применил удары плечом. Ковбой был шокирован таким ходом ирландца, после чего пропустил хайкик, а далее упал на партер. Конор сразу же принялся добивать соперника и судья остановил бой. "Ноториус" одержал победу за 40 секунд.

Таким образом, перед Конором Макгрегором открылась перспектива реванша с Хабибом Нурмагомедовым и боя с Хорхе Масвидалем за пояс BMF.

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