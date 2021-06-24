"На голову выше сборной России": Михаил Боярский видит украинскую команду в полуфинале Евро-2020

Михаил Боярский считает, что сборная Украины на Евро-2020 может дойти до полуфинала / УНИАН

Советский и российский актер Михаил Боярский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) и сказал, что украинская команда на голову выше российской.

Сборная Украины по футболу может пробиться в полуфинал турнира, рассказал артист в комментарии sport-express.ru.

Собеседник также пожелал удачи украинцам и сказал, что россияне будут за них болеть.

"Поздравляю украинцев! Молодцы! Да, они могут дойти и до полуфинала. Но есть свои моменты. И я соглашусь, что Украина пока на голову сильнее наших…", – заявил актер.

Напомним, Евро-2020 началось 11 июня и продлится месяц. В 2021-м проходит прошлогодний турнир, поскольку в 2020-м он не состоялся из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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Сборная Украины попала в группу С. Первый матч украинской команды состоялся 17 июня – сборная проиграла нидерландцам со счетом 2:3. Позже наша команда обыграла Северную Македонию (2:1) и уступила австрийцам (0:1).

Украинская сборная по дополнительным показателям получила преимущество и вышла в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места в группе.

Ранее наша команда никогда не попадала в 1/8 этого турнира.

Сборная России на Евро-2020 выступала в группе В. Российская команда проиграла бельгийцам (0:3), уступила команде Дании (1:4), с минимальным счетом победила сборную Финляндии (1:0), заняла третье место в группе и вылетела с турнира.