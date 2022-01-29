"Швырнули близкие друзья": всплыла неожиданная версия самоубийства Вирчиса

Владимир Вирчис

Появились новые подробности, связанные с загадочной гибелью боксера-профессионала Владимира Вирчиса.

Версия о больших долгах

Сообщалось и о самоубийстве, и о том, что ему задолжали большие деньги, рассказал Сегодня знакомый Вирчиса, уточнив, что это неофициальная информация.

"Из-за последнего, якобы, его и могли убить. Кстати, говорят, что он был впечатлительным человеком. Недавно переболел COVID-19, писал об этом у себя на странице. Написал, что ему тяжело, но найдет в себе силы бороться. Главное, чтобы был ум, а остальное – дело наживное", - пояснил он.

Вирчис был в депрессии

Отметим, что в начале января Вирчис публиковал в своем Facebook пост-отчаяние. В нем он признался, что попал в сложную ситуацию. Боксер жаловался на предательство близких друзей.

"Привет, Друзья. А наверняка найдутся, не дай Бог конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их подшвырнули близкие друзья на доверии?", - писал Вирчис.

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Предательство близких

В свою очередь экс-чемпионка мира Алина Шатерникова вспомнила последнюю встречу с Вирчисом

Мы обсуждали ситуацию, из-за которой он попал в депрессию. Он не мог поверить, что его предал близкий человек, у него не укладывалось это в голове. Они были близкими людьми, доверял ему. Мы много говорили об этом, философствовали, что жизнь, увы, бывает, преподносит нам такие "сюрпризы". Наверное, он сильно доверял, где-то даже с детской наивностью верил в дружбу. Настроение покончить собой? Нет, таких разговоров с его стороны тогда во время нашей последней встречи не было. Потом мы тоже созванивались, разговаривали", – рассказала Шатерникова в интервью Meta-ratings.com.ua.

"Разборки" Вирчиса с Мангером

Херсонские СМИ писали о том, что недавно Вирчис перед судебным заседанием обратился к Владиславу Мангеру (подозреваемый по делу Гандзюк) с требованием вернуть долги.

Перед заседанием он подсел к стеклянному кубу, на котором сидел Мангер. Вирчис настойчиво просил Мангера вернуть долг, вернуть деньги, – рассказал один из присутствующих в зале заседаний. Мангер попросил Владимира Вирчиса "не устраивать сцены".

"Предприятие с тобой на связи. Не устраивай сцен" - призвал Мангер своего товарища Вирчиса.

Смерть Вирчиса: что известно

В Украине умер 49-летний боксер Владимир Вирчис. Его нашли повешенным в Киеве, полиция открыла уголовное производство. Тело Вирчиса было обнаружено случайным прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы.

"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая", - отметили в отделении.

Отмечается, что на месте происшествия копы обнаружили бездыханное тело мужчины с петлей на шее.

Утром жена боксера заявила в полицию, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина пришла на опознание и подтвердила личность Вирчиса.

Напомним, в сети предполагают, что Вирчис покончил с собой, так как в последнее время его одолевала депрессия.

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