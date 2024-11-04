Бывшая девушка Бруклина Бекхэма совершила каминг-аут

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Актриса Хлоя Грейс Морец, как и многие американцы сейчас, активно выражает свою политическую позицию в социальных сетях. Она приняла участие в досрочных выборах и проголосовала за кандидаты в президенты США Камалу Харрисс.
Об этом артистка сообщила в своем блоге в Instagram, а также подробно объяснила свой выбор. Морец предпочла Харрис, так как убеждена, что к ее правам, как женщины, этот кандидат будет более лоялен.
"Я проголосовала досрочно и отдала свой голос за Камалу Харрис. На этих выборах так много поставлено на карту. Я считаю, что правительство не имеет права распоряжаться моим телом как женщины, и что решения по поводу моего тела должны приниматься ТОЛЬКО мной и моим врачом. Камала Харрис будет защищать это для нас", - написала актриса.
Также она в контексте слоя населения США, который нуждается в защите гаранта страны, упомянула ЛГБТК+-сообщество, к которому также причислила и себя. Таким образом звезда совершила каминг-аут, и впервые публично заявила о себе, как о лесбиянке.
Хлоя Грейс отмечает: "Я верю в необходимость правовой защиты сообщества ЛГБТК+ как лесбиянка. Нам нужна защита в этой стране и доступ к помощи, в которой мы нуждаемся и которую заслуживаем".
Хлоя Грейс Морец 4 года встречалась с Бруклином Бекхэмом, старшим сыном Виктории и Дэвида Бекхэм. В 2018 году актриса подтвердила расставание со звездным наследником, и с тех пор свою личную жизнь не комментирует.
Однако звезде приписывают роман с американской моделью Кейт Харрисон. К примеру, в конце сентября Кейт в своем блоге в Instagram опубликовала фото с Хлоей со свадьбы общих друзей: туда девушки, по всей видимости, прибыли вместе, как пара, если верить пригласительной карточке на праздничном столике.
Кто такая Хлоя Грейс Морец?
Хлоя Грейс Морец - американская актриса и модель. Лауреат двух премий "Сатурн" (2011, 2014). Ниболее известные фильмы: "Пипец", "Впусти меня", "Провинциалка", "Мрачные тени", "Телекинез (Кэрри)" и пр.
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