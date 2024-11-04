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Бывшая девушка Бруклина Бекхэма совершила каминг-аут

Анна Подгорная
4 ноября 2024, 02:00
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Уже несколько лет голливудская звезда Хлоя Грейс Морец встречается с известной моделью.
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец совершила каминг-аут - фото актрисы с возлюбленной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте больше:

  • Как звезда фильмов "Пипец" и "Хранитель времени" впервые публично заявила про свою ориентацию
  • С кем встречается Хлоя Грейс Морец

Актриса Хлоя Грейс Морец, как и многие американцы сейчас, активно выражает свою политическую позицию в социальных сетях. Она приняла участие в досрочных выборах и проголосовала за кандидаты в президенты США Камалу Харрисс.

Об этом артистка сообщила в своем блоге в Instagram, а также подробно объяснила свой выбор. Морец предпочла Харрис, так как убеждена, что к ее правам, как женщины, этот кандидат будет более лоялен.

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"Я проголосовала досрочно и отдала свой голос за Камалу Харрис. На этих выборах так много поставлено на карту. Я считаю, что правительство не имеет права распоряжаться моим телом как женщины, и что решения по поводу моего тела должны приниматься ТОЛЬКО мной и моим врачом. Камала Харрис будет защищать это для нас", - написала актриса.

Также она в контексте слоя населения США, который нуждается в защите гаранта страны, упомянула ЛГБТК+-сообщество, к которому также причислила и себя. Таким образом звезда совершила каминг-аут, и впервые публично заявила о себе, как о лесбиянке.

Хлоя Грейс отмечает: "Я верю в необходимость правовой защиты сообщества ЛГБТК+ как лесбиянка. Нам нужна защита в этой стране и доступ к помощи, в которой мы нуждаемся и которую заслуживаем".

Хлоя Грейс Морец 4 года встречалась с Бруклином Бекхэмом, старшим сыном Виктории и Дэвида Бекхэм. В 2018 году актриса подтвердила расставание со звездным наследником, и с тех пор свою личную жизнь не комментирует.

Однако звезде приписывают роман с американской моделью Кейт Харрисон. К примеру, в конце сентября Кейт в своем блоге в Instagram опубликовала фото с Хлоей со свадьбы общих друзей: туда девушки, по всей видимости, прибыли вместе, как пара, если верить пригласительной карточке на праздничном столике.

Хлоя Грейс Мориц, Кейт Харрисон
Хлоя Грейс Морец совершила каминг-аут - фото актрисы с возлюбленной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thekateharrison
Хлоя Грейс Морец, Кейт Харрисон
Хлоя Грейс Морец совершила каминг-аут - фото актрисы с возлюбленной / instagram.com/chloegmoretz

Кто такая Хлоя Грейс Морец?

Хлоя Грейс Морец - американская актриса и модель. Лауреат двух премий "Сатурн" (2011, 2014). Ниболее известные фильмы: "Пипец", "Впусти меня", "Провинциалка", "Мрачные тени", "Телекинез (Кэрри)" и пр.

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Ранее Главред приводил фрагменты интервью Джонни Деппа, в котором актер впервые за последние два года признался, простил ли своей бывшей жене Эмбер Херд клевету, которая чуть не уничтожила его карьеру.

Также жена Брюса Уиллиса, модель и актриса Эмма Хеминг, впервые рассказала, с чего началась его деменция. Она назвала первый симптом неизлечимой болезни, который окружение актера долгое время просто не замечало.

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