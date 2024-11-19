"Мощный инструмент": Горовая призналась, попадет ли Dorofeeva на Евровидение

Музыкальный продюсер рассказала, видит ли Надю Дорофееву на конкурсе.

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Ирина Горовая рассказала, отправит ли Надю Дорофееву на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorovaya_irina

Кратко:

Ирина Горовая высказала свое мнение про Евровидение

Музыкальный продюсер рассказала, стоит ли ожидать Dorofeeva на конкурсе

Музыкальный продюсер и основательница лейбла Pomitni Ирина Горовая уверенной рукой делает из своих подопечных настоящих звезд. Dorofeeva - один из ее самых успешных проектов: после распада группы Время и Стекло Надя Дорофеева смогла построить сольную карьеру и занять важное место в первом эшелоне украинских звезд.

Успешная певица с азартом берется за необычные проекты при поддержке своего продюсера. Есть ли в планах Додо участие на Евровидении, Горовая рассказала в недавнем интервью для Люкс ФМ.

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Так продюсер призналась, что считает международный конкурс скорее площадкой для начинающих звезд, а не средством покорить западную аудиторию, поэтому вместе с Dorofeeva планы на Евровидение не строит. Впрочем Ирина не исключает, что многое может измениться в одно мгновение.

"Я думаю, что мы немножко переросли этот конкурс. Хотя, никогда не говори никогда. Я думаю мы будем двигаться какими-то другими инструментами для покорения иностранной аудитории. Но это очень мощный инструмент для начинающих артистов, которые выходят на какой-то уровень", - отмечает Ирина Горовая.

Кто такая Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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