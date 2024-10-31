"Мы с мужем наслаждаемся": Наталья Могилевская отправилась на отдых с семьей

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- Наталья Могилевская уехала в Буковель с семьей
- Чем занимаются там дети звезды
Украинская известная певица Наталья Могилевская вместе с мужем и приемными дочерями отдыхает в Карпатах.
На своей странице в Instagram артистка поделилась, что у ее детей сейчас осенние каникулы, поэтому семья решила провести время в Буковели.
"Я в Буковеле. Сейчас уже детские каникулы. Мы дали 10 спектаклей, уставшие капитально. Я взяла детей, и мы поехали в Карпаты", — рассказала певица.
И пока дети Могилевской – София и Мишель находятся в лагере, певица наслаждается отдыхом с мужем Валентином.
"Дети здесь в таком детском лагере, а мы с мужем рядом наслаждаемся Карпатами: спорт, горячий бассейн на крыше. Просто невероятно", - отметила звезда.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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