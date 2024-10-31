"Мы с мужем наслаждаемся": Наталья Могилевская отправилась на отдых с семьей

Наталья Могилевская сейчас в Буковели.

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Наталья Могилевская отправилась в отпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

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Наталья Могилевская уехала в Буковель с семьей

Чем занимаются там дети звезды

Украинская известная певица Наталья Могилевская вместе с мужем и приемными дочерями отдыхает в Карпатах.

На своей странице в Instagram артистка поделилась, что у ее детей сейчас осенние каникулы, поэтому семья решила провести время в Буковели.

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"Я в Буковеле. Сейчас уже детские каникулы. Мы дали 10 спектаклей, уставшие капитально. Я взяла детей, и мы поехали в Карпаты", — рассказала певица.

И пока дети Могилевской – София и Мишель находятся в лагере, певица наслаждается отдыхом с мужем Валентином.

"Дети здесь в таком детском лагере, а мы с мужем рядом наслаждаемся Карпатами: спорт, горячий бассейн на крыше. Просто невероятно", - отметила звезда.

Наталья Могилевская в отпуске / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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