"Удивительно, но все бы поверили": подруга Могилевской раскрыла интересный факт про ее дочек

Лада Лузина рассказала, как материнство изменило артистку, и при каких обстоятельствах та встретила своего загадочного мужа.

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Наталья Могилевская новости - подруга Могилевской высказалась про детей и мужа певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская во время полномасштабной войны обрела семью, о которой мечтала - мужа и двоих замечательных дочерей. О том, что она усыновила сестричек, артистка рассказала лишь в январе 2024 года - певица решила дать возможность детям и себе адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, прежде чем посвящать общественность в такие значительные перемены.

Впрочем, и детей, и мужа Могилевская скрывает и сегодня. Свое решение она мотивирует тем, что каждый из них имеет право сам заявить о себе, когда наступит правильное время. Или не заявить, если захочет избегать публичности.

Однако близкое окружение время от времени раскрывает подробности семейной жизни знаменитости. Так подруга Натальи, писательница Лада Лузина, в интервью для Oboz.ua не сдержалась, и рассказала, как материнство изменило Могилевскую, а также раскрыла любопытную деталь про ее дочерей.

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"Мне кажется, что Наталья Могилевская – тот редкий человек, который на пересечении военных перекрестков нашел себя – в личной жизни так точно. Понятно, что дети – это непросто, огромная ответственность. Еще и сейчас, в период максимального дисбаланса. Задач очень много, но она решает их с удовольствием и интересом – это видно. Еще она стала гораздо более спокойной, нашла свою точку равновесия. Я знаю, что Наталья не показывает детей, но надеюсь, она меня не убьет, если скажу одну вещь. Удивительно, но девочки настолько похожи на Наталью, что если бы она решила выдать в публичное пространство историю, что это ее родные дети, все бы поверили", - говорит Лада Лузина.

Также писательница рассекретила, что встреча Натальи Могилевской с ее нынешним мужем произошла в необычном для них обоих месте, и такое едва ли могло случиться в мирное время: "Не в Киеве, а в таком месте, где не во время военных действий вряд ли бы пересеклись".

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Кто такая Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

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