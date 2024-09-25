Настя Каменских показала свое честное фото без макияжа и обратилась к поклонникам

Артистка не скрывает, как выглядит в обычной жизни.

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Настя Каменских без макияжа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Украинская певица Настя Каменских показала поклонникам новое селфи и удивила своим видом, ведь фанаты привыкли ее видеть с ярким макияжем.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором показала лицо без макияжа. Каменских позировала, сидя в автомобиле.

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Певица была в белой майке и собрала свои волосы сзади.

"Как вы?" – спросила Настя у подписчиков.

Новое фото Насти Каменских / фото: скрин instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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