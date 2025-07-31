"Не совсем адекватная, но живая": РФ разрушила квартиру известной ведущей

Екатерина Соляр прокомментировала ситуацию.

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Екатерина Соляр пострадала от взрыва / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Соляр, t.me, Владимир Зеленский

Кратко:

Квартира Екатерины Соляр пострадала

Как ей удалось спастись

Украинская известная ведущая Екатерина Соляр сообщила, что в ночь на 31 июля страна-террорист РФ повредила ее квартиру.

На своей странице в Instagram ведущая показала последствия удара с дрожащими руками. В квартире выбиты окна, уничтожена часть потолка и побитая мебель.

видео дня

"В принципе, я жива... Я немножечко сейчас, может, не совсем адекватная, но живая. Я не знаю пока, чем помочь, трясутся руки, но я норм", – смогла сказать Екатерина.

Екатерина Соляр об обстреле Киева / фото: скрин instagram.com, Екатерина Соляр

Оказывается, во время тревоги Соляр находилась в коридоре, что и спасло ее.

Также позже Екатерина показала видео, на котором пила кофе напротив разбитого окна и кратко подписала: "У меня есть только два желания с утра. Кофе у меня уже есть".

Екатерина Соляр в разрушенной кухне / фото: скрин instagram.com, Екатерина Соляр

Поклонники ведущей высказали свою поддержку и написали множество комментариев.

"Господи, Екатерина, слава Богу вы жива и цела. Здоровья вам крепкого и сил";

"Катя, вам слова искренней поддержки! Надеюсь, что для нас этот ужас когда-то кончится, а эти нелюди просто исчезнут со следующими землетрясениями";

"Сочувствую вам, Екатерина! Желаю вам скорейшего восстановления сил, и вашего состояния! Это просто ужас и мрак", - отметили украинцы.

Смотрите видео, как выглядит квартира Екатерины Соляр:

Квартира Екатерины Соляр / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Обстрел Киева в ночь на 31 июля

В ночь на 31 июля страна-оккупант РФ обстреляла столицу Украины сначала дронами, а потом крылатыми ракетами. Около пяти часов утра оккупанты попали в многоэтажку в Святошинском районе, из-за чего шесть человек погибли, а еще 52 получили ранения. Последствия удара зафиксированы в четырех районах Киева.

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О персоне: Екатерина Соляр Екатерина Соляр – украинская журналистка и телеведущая, прославившаяся еще в начале полномасштабной войны. Родилась 8 мая 1987 года в Желтых Водах. В журналистику Екатерина попала без профильного образования. Она окончила Восточноевропейский университет экономики и менеджмента, а на ТВ пришла после того, как окончила курсы в "Интершколе". До этого девушка успела поработать секретарем. Соляр разведена, в 2024 году она призналась, что разошлась с мужем после 12 лет брака.

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