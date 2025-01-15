Орбакайте показала высокого мужа-красавца

Кристина Орбакайте показала нежное фото со своим супругом.

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Кристина Орбакайте поздравила своего мужа/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

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Как начались отношения пары 20 лет назад

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине и уехала из страны-террориста РФ жить в США, поделилась красивой и романтической фотографией.

На своей странице в Instagram, артистка показала себя в обнимку со своим мужем-красавичком Михаилом Земцовым. К слову, у ее супруга действительно выдающаяся внешность. Его рост составляет 1 метр 98 сантиметров.

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Оказалось, что у мужа певицы в этот день - День рождения. "С днем рождения, любимый", - написала артистка.

История любви Орбакайте и Земцова

Со своим мужем Орбакайте познакомилась на его же дне рождении 20 лет, куда попала по приглашению. "Было несколько знакомых, которые меня, собственно, и пригласили на день рождения Михаила. Я спросила: "А где же именинник?..." И тут возникло нечто очень высокое, и я сразу запомнила именинника в толпе", — вспоминает Орбакайте.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов в браке 20 лет / Фото Instagram/orbakaite_k

После этого у певицы и бизнесмена закрутился роман, а спустя два года онирешили узаконить свои отношения. Чтобы быстрее зарегистрировать брак, Орбакайте отправилась в штаты. Будучи гражданином США, Земцов предложил расписаться именно там.

Орбакайте и Земцов воспитывают дочь / Фото Instagram/k.orbakaite

Орбакайте не раз говорила, что они с мужем очень близки, а их отношения давно переросли в настоящую дружбу.

"Говорят, что когда любовь переходит в дружбу, это всё, конец браку. Но я так не считаю. Миша для меня самый близкий человек, кроме мамы, конечно", — заявляет певица.

Кристина Орбакайте счастлива в браке / Фото Instagram/k.orbakaite

По словам артистки, они не ссорятся с мужем. "Мы не ругаемся. Ворчим. В основном он ворчит. У него просто голос такой, басистый: кажется, что он все время ворчит. Я иногда даже дочери говорю: "Клавочка, мы не ругаемся, мы просто так разговариваем. У меня такой характер, что это сейчас я такая мягкая и пушистая...", - рассказывает она.

Кристина Орбакайте счастлива в браке / Фото Instagram/k.orbakaite

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Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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