"Жесть полная": Михаил Боярский без шляпы поразил сеть постаревшим видом

2 января 2019, 14:04

Знаменитый артист встретил Новый гол в кругу семьи.

Боярский
Боярский показался без шляпы / Скриншот видео с youtube.com

Легендарный актер и певец Михаил Боярский удивил сеть своим внешним видом. Впервые за долгое время артист показался без привычной шляпы.

Фото с 69-летним отцом на своей странице в Instagram поделилась Елизавета Боярская. На снимке артист сидит на стуле в окружении семьи, он выглядит уставшим.

"С Новым годом!", - подписала фото Лиза.

Поклонники сперва не узнали Боярского без шляпы, и удивились его внешнему виду.

"Папуля без шляпы!? За это нужно выпить!", "Боярский ходит дома без шляпы. Миф рассеян. Минус одна тайна для меня", "Михаил Сергеевич здесь такой необычный!", "Боярский без шляпы жесть полная", - отреагировали подписчики.

Ранее Елизавета Боярская родила ребенка.

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Елизавета Боярская Михаил Боярский
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