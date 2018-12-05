Елизавета Боярская родила ребенка

Максим Матвеев, Елизавета Боярская / Cosmopolitan

Елизавета, известная актриса и дочь легендарного актера/певца Михаила Боярского, родила второго сына.

Об этом в среду, 5 ноября, сообщил брат актрисы и депутат Госдумы РФ Сергей. "Лиза родила мальчика, здорового, я ее с этим поздравляю. Остальные комментарии уже от родителей. Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке", — цитирует его портал "78".

К слову, с 2010 года Боярская состоит в браке с актером Максимом Матвеевым. Пара уже воспитывает шестилетнего сына Андрея.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Елизавета Боярская похудела до неузнаваемости.