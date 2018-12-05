Елизавета Боярская родила ребенка

Счастливый дед Михаил Боярский, видимо, по этому проводу опять прокричал "Каналья" несколько раз.
Елизавета, известная актриса и дочь легендарного актера/певца Михаила Боярского, родила второго сына.
Об этом в среду, 5 ноября, сообщил брат актрисы и депутат Госдумы РФ Сергей. "Лиза родила мальчика, здорового, я ее с этим поздравляю. Остальные комментарии уже от родителей. Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке", — цитирует его портал "78".
К слову, с 2010 года Боярская состоит в браке с актером Максимом Матвеевым. Пара уже воспитывает шестилетнего сына Андрея.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Елизавета Боярская похудела до неузнаваемости.