Больше не блондинка: ведущая "Орла и решки" кардинально сменила имидж

Настя Ивлеева примерила парик с розовыми волосами / https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Известная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева вызвала жаркие споры в сети из-за своего нового необычного образа.

На своей странице в социальной сети Instagram Ивлеева показала фото, на котором она позирует с длинными розовыми волосами, в боди и мешковатых штанах. В таком образе ведущая побывала концерте своего парня рэпера Элджея.

В комментариях под фото поклонники стали активно обсуждать необычный образ Ивлеевой, сравнивая ее эксперименты с трансформациями российской певицы Ольги Бузовой – она тоже красила волосы в розовый цвет. Однако, судя по всему, Ивлеева не решилась закрасить свой пепельный блонд, и примерила парик.

Другие же поклонники расхвалили и наряд, и цвет волос Ивлеевой.

"Прям стиль Элджея", "Похожа на Бузову", "Вообще божественна", "Офигеть, красотка. Просто бомба!", "Уффф пушка!", - отреагировали подписчики.

Ранее ведущий шоу "Орел и Решка" заявил о нетрадиционной ориентации.