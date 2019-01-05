Коля Серга сделал заявление о своей ориентации / https://www.instagram.com/thekolya/

"Чего таить…": ведущий шоу "Орел и решка" заявил о нетрадиционной ориентации

Коля Серга вызвал бурные обсуждения в сети.

Ведущий шоу "Орел и решка", украинский певец и шоумен Коля Серга признался в нетрадиционной ориентации.

На странице проекта в Instagram появился тизер нового выпуска шоу, в котором Серга сдела каминг-аут.

"Чего таить… Я гей", - сказал Серга.

Ведущий проговорил эти слова со смехом, и поклонники решили, что это нелепая шутка Коли. В комментариях под видео разгорелись жаркие споры.

"Коля, зачем ты это сказал!? Фу! Теперь не приятно на тебя смотреть, разочаровал! Скажите что это не правда!", "Это же шутка? Коля, не покидай нас", "Мой ор выше гор – Коля, блин, жжет", "Я считаю, что это нормально, лучше быть самим собой, чем с фальшью улыбаться", "Да, Коля - мы были о тебе лучшего мнения. А ты мог бы быть хорошим отцом, мужем и построить дом, и посадить дерево", - писали юзеры.

Ранее стало известно, что шоу "Орел и Решка: Перезагрузка" закрывается.