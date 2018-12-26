Шоу "Орел и Решка: Перезагрузка" закрывается

Ивлеева и Ковалев обьявили о закрытии шоу / instagram.com/_agentgirl_

Тревел-проект "Орел и Решка: Перезагрузка" обьявил о завершении передачи. Шоу запустили в 2017 году, его ведущими стали Настя Ивлеева, Антон Птушкин и Евсей Ковалев.

Сами ведущие Ивлеева и Ковалев в финальном эпизоде программы обьявили о завершении проекта.

"Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15382... (мы сбились) километров. 2 года. 80 приключений. 3 героя. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто Перезагружался вместе с нами!", - подписан ролик на странице проекта.

Поклонники шоу с возмущением отреагировали на новость о закрытии проекта, надеясь, что эта новость – шутка.

"Да ладно вам шутить, но шутка удалась", "Нееет... Как мы без вашей передачи?", "Неееееет только не конец!", "В смысле заканчивается перезагрузка!?", - писали юзеры.

Известно, что Ивлеева будет развивать в YouTube "Agent Show", а Птушкин и Ковалев будут развивать свои тревел-блоги в соцсетях.

Ранее экс-ведущая "Орла и решки" рассказала, как целовалась с Зеленским.