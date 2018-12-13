"Чтобы все было красиво": экс-ведущая "Орла и решки" рассказала, как целовалась с Зеленским

В комедии Короткая сыграла жену Зеленского / Фото: Instagram/Настя Короткая

Бывшая ведущая шоу "Орел и решка" и актриса Настя Короткая исполнила главную роль в комедии "Я, Ты, Он, Она", где сыграла жену известного комика Владимира Зеленского. По сюжету, супруги попадают в сложную ситуацию и начинают искать себя в других отношениях.

Подробности работы над фильмом актриса рассказала в интервью Славе Демину на YouTube-канале Люкс ФМ.

"Мне не было сложно на съемочной площадке с Вовой, ни дня. Они с режиссером создавали такую атмосферу расслабленную", - рассказала Настя Короткая.

Актриса рассказала, что во время съемок целовалась с Владимиром Зеленским. На вопрос, как он целуется, Настя Короткая ответила, что относилась к этому, как к простой работе.

"Это же не частный поцелуй, а по работе. Мне хотелось, чтобы все было красиво. Поэтому, как оно будет, я уже не очень зацикливалась", – с юмором призналась Настя Короткая.

Актриса замужем за экс-ведущим "Орла и решки" Андреем Бедняковым, который, по ее словам, к откровенным сценам с Зеленским отнесся с юмором. Он в шутку попросил жену рассказать о впечатлениях от поцелуя с известным комиком.

Напомним, ранее продюсер "Квартала 95" Владимир Зеленский взбудоражил подписчиков своего блога кратким анонсом нового сезона сериала "Слуга народа".