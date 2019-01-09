В Голливуде экранизируют комикс про Советского Супермена

Советский Супермен станет героем нового фильма / https://revengeofthefans.com

Киностудия Warner Bros. планирует экранизировать альтернативную историю о Супермене, описанную в трехсерийном комиксе Марка Миллара 2003 года "Супермен. Красный сын".

В комиксе показано, какой бы стала вселенная DC, если бы Супермен высадился не в Канзасе, США, а в одном из колхозов Украины, Советский Союз, передает издание RTF.

Серия описывает события с 1953 по 2001 года и небольшой эпизод в будущем.

Супермен описан в комиксе, как "борец за Сталина, социализм и интернациональную экспансию, выходец из рабочего класса".

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