"На Путина похожа": Елену Малышеву уличили в увлечении ботоксом

Елену Малышеву раскритиковали за внешний вид / Фото: aif.ru

Ведущая "Жить здорово" Елена Малышева шокировала сеть своим внешним видом.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото со своими подругами без макияжа в неприглядном ракурсе.

"Три девицы под окном!!! Я, Арина Шарапова и Таня Устинова", - подписала фото ведущая.

Поклонники заметили, что Малышева пытается сохранить молодость благодаря "уколам красоты", и становится все меньше похожей на себя. Кто-то даже сравнил ее с президентом РФ Владимиром Путиным - мол, они оба увлекаются ботоксом.

"Это больная женщина, убрать ее с экрана, чтобы не позорила страну. Извращенка!", "Ну явный перебор то ли с ботоксом, то ли с филерами. Елена, смените клинику - вас там уродуют", "Пластический хирург красавчик, навел Ленке ужасную красоту", "Малышева на Путина похожа. Уколы красоты - зло", - писали юзеры.

Елена Малышева нарвалась на критику в сети / https://www.instagram.com/malysheva.live/

Ранее Елена Малышева расхвалила свое фото без очков.