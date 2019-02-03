Настя Ивлеева кардинально сменила прическу

Ведущая решила поэкспериментировать со своим внешним видом.
Известная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева поразила фанатов новым имиджем.
На своей странице в социальной сети Instagram в сториз Ивлеева показала обновленый образ – она остригла волосы выше плеч, сделав каре.
"Всем кока-кола и короткая стрижка", - подписала ролик ведущая.
Ивлеева любит эксперименты с внешностью: у нее были темные волосы, длинная коса, а недавно блогер примерила образ с розовыми и ярко-красными волосами. При этом Настя во время съемок придерживается привычной прически: светлые волосы и каре.
Ранее на Настю Ивлееву и журналиста подали в суд за оскорбление Путина.