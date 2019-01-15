"Ты не за*бался?": на ведущую "Орла и решки" и журналиста подали в суд за оскорбление Путина

Ивлеева и Дудь "оскорбили" Путина / Фото: скриншот из видео

Россиянин Артур Бестаев подал в суд Москвы иск в отношении телеведущей программы "Орел и Решка" Насти Ивлеевой и российского журналиста Юрия Дудя с требованием удалить вышедшее в августе 2018 года интервью, а также выплатить компенсацию в сумме 100 миллионов рублей.

Как рассказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина в комментарии RNS, истец требует опровергнуть сведения, распространенные в интервью.

Отмечается, что суд зарегистрировал иск в декабре, однако пока оставил его без движения. У Ивлеевой заявили, что исковое заявление не получали.

В соцсети Бестаев пояснил, что возмущен оскорблением президента России Владимира Путина, которое прозвучало в процессе беседы телеведущей и журналиста.

/ Фото: скрин Вконтакте

В интервью о российском президенте Дудь и Ивлеева разговаривали лишь в одном фрагменте, когда журналист спросил у телеведущей, что бы она при встрече спросила у российского президента.

"Ты не за*бался?", - озвучила вопрос к Путину Ивлеева.

Как ранее сообщалось, Дудя обвинили в краже вопросов для интервью с актером Сергеем Буруновым.