В Google представили новый ремейк на "Один дома" с главным злодеем

Видео стремительно набирает популярность и просмотры.
Корпорация Google презентовала второе рекламное видео, в котором снялись главные герои культового рождественского фильма "Один дома".
Ролик появился на страницах компании сразу в нескольких соцсетях, в том числе и в Twitter.
В новой презентации снялся и актер Джо Пеши, который в фильме исполнил роль вора и главного злодея.
По сюжету, Пеши вместе с друзьями смотрит первый выпуск рекламы от Google в главной роли с Макколеем Калкиным. Актер обсуждает видео с приятелями и сначала хвалится, а затем произносит легендарную фразу "Смываемся, пока нас никто не заметил".
Видео было размещено 1 февраля и пользуется значительно популярностью, стремительно набирая просмотры и лайки.
#HeyGoogle, text Joe "You nailed it." pic.twitter.com/wlbZ72Dbu8— Google (@Google) 1 февраля 2019 г.
Напомним, в первой части рекламы гаджетов Калкин повторил культовые сцены из легендарного рождественского фильма "Один дома".