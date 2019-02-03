В Google представили новый ремейк на "Один дома" с главным злодеем

Теперь в рекламе можно увидеть и злодея из фильма "Один дома" / Фото: скриншот из видео

Корпорация Google презентовала второе рекламное видео, в котором снялись главные герои культового рождественского фильма "Один дома".

Ролик появился на страницах компании сразу в нескольких соцсетях, в том числе и в Twitter.

В новой презентации снялся и актер Джо Пеши, который в фильме исполнил роль вора и главного злодея.

По сюжету, Пеши вместе с друзьями смотрит первый выпуск рекламы от Google в главной роли с Макколеем Калкиным. Актер обсуждает видео с приятелями и сначала хвалится, а затем произносит легендарную фразу "Смываемся, пока нас никто не заметил".

Видео было размещено 1 февраля и пользуется значительно популярностью, стремительно набирая просмотры и лайки.

Напомним, в первой части рекламы гаджетов Калкин повторил культовые сцены из легендарного рождественского фильма "Один дома".