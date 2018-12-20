38-летний Маколей Калкин вновь снялся в фильме "Один дома"

20 декабря 2018, 23:55

Актер принял участие в проекте от компании Google.

Кевин Маккалистер вернулся спустя 30 лет / Фото: скриншот из видео

Известный американский актер Маколей Калкин повторил культовые сцены из легендарного рождественского фильма "Один дома".

Идея создания предпраздничной рекламы гаджетов принадлежит креативному отделу Google. Видео опубликовано в YouTube.

"Очень хорошо поработали над декорациями, реквизитами и всеми кадрами", – прокомментировал съемку 38-летний Маколей Калкин.

В рекламном ролике для сервиса Assistant Калкин будто возвращается в детство. Авторы мастерски воссоздали популярные моменты из киноленты, которая впервые вышла на мировые экраны 30 лет назад, и за многие годы не утратила популярность.

Ремейк мгновенно стал очень популярен в Сети. Пользователи назвали его лучшей короткометражкой.

Напомним, ранее звезда комедийной кинофраншизы "Один дома" Маколей Калкин в подробностях рассказал о своем первом сексе. Актер описал весь процесс тогдашнего интима как "теплый и липкий".

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Маколей Калкин Один дома
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