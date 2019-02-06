Дженнифер Лоуренс неожиданно заявила о помолвке

Дженнифер Лоуренс обручилась с бойфрендом / Фото: Reuters

Американская актриса, обладательница Оскара Дженнифер Лоуренс помолвлена со своим бойфрендом 34-летним американским галеристом Куком Марони.

28-летняя звезда "Голодных игр" и Марони сидели в одном из французских ресторанов Нью-Йорка, и фанаты заметили на безымянном пальце актрисы огромное кольцо.

"Камень был гигантский. Со стороны казалось, что они что-то празднуют, и очевидцы подтверждают это. Кольцо было очень заметным. Они сидели в углу. На Дженнифер было милое черное платье в белый горошек", - рассказал изданию Page Six очевидец.

Вскоре информацию о помолвке изданию People подтвердил представитель актрисы.

Отметим, что Лоуренс и Марони встречаются с лета 2018-го года.

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