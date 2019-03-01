Елизавета II ужаснула сеть "фиолетовой" рукой

Елизавета II шокировала сеть состоянием левой руки / Reuters

Британская королева Елизавета II шокировала сеть состоянием своей левой руки на фото с аудиенции короля и королевы Иордании Абдаллы II и Рании в Букингемском дворце.

Как пишет The Sun, подданные 92-летней королевы заметили огромный багровый синяк на кисти руки Елизаветы II.

В Twitter пользователи сети отметили, что обеспокоены состоянием здоровья монархини, кто-то же решил успокоить ее подданных, заверив, что любой, даже незначительный, удар в таком почтенном возрасте будет иметь такие последствия, и беспокоиться не о чем.

Официального разьяснения от дворца, что же случилось с рукой королевы, не было.

Ранее стало известно, что Елизавета II хочет откупиться от Меган Маркл и вернуть ее в США.