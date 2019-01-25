"Раковая опухоль": Елизавета II хочет откупиться от Меган Маркл и вернуть ее в США

25 января 2019, 12:46

Королева планирует выплатить крупную сумму супруге принца Гарри.

Меган Маркл
Елизавета II намерена откупиться от Меган Маркл / Фото: Reuters

Близкое окружение королевы Великобритании Елизаветы II тихо ненавидит беременную супругу принца Гарри, американскую актрису Меган Маркл.

Об этом стало известно американскому изданию Globe благодаря утечке электронной переписки, исходящей из "самого высокого уровня в Букингемском дворце".

Неизвестно, кто является автором посланий, но, как утверждает издание, аноним "является членом внутреннего круга королевы Елизаветы".

В письме кто-то из окружения королевы сравнил супругу принца Гарри Меган Маркл с "раковой опухолью" и призвал избавиться от ее.

"Это ужасно! Ее оскорбительное поведение, неконтролируемые расходы, непорядочные семейные связи и неповиновение требуют соответствующей реакции от монархии... Раковую опухоль необходимо вырезать как можно скорее и без лишних драм", - передает текст письма издание.

В тексте также сказано, что даже у Елизаветы, которая ранее всячески старалась поддерживать Меган, лопнуло терпение – теперь она намерена предложить Маркл Елизаветой бракоразводное соглашение на 37 миллионов долларов, а также титул для ее будущего ребенка - но не для нее самой.

"Ее Величество рассматривает жену Гарри как жадного охотника за золотом. Она приказала дать Меган то, чего она хочет - денег", - пишет Globe.

Отмечается также, что бывшей актрисе нужно вернуться в США, а ребенка будут воспитывать в Великобритании.

К слову, принц Гарри про развод даже слышать не хочет, и готов пойти против бабушки-королевы, отца – принца и брата – наследника престола.

Ранее СМИ сообщили, что королева заставила Меган Маркл проверить нерожденного ребенка на "качество".

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Елизавета II Меган Маркл
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