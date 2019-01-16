Королева заставила Меган Маркл проверить нерожденного ребенка на "качество" - СМИ

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II заставила беременную супругу принца Гарри, американскую актрису Меган Маркл, пройти тщательную проверку у гинекологов − чтобы убедиться в том, что очередной представитель Виндзорской династии родится здоровым.

Лишь после медицинских процедур Букингемский дворец официально объявил о том, что Гарри и Меган ждут первенца. Ранее в истории династии Винздоров несколько раз бывали случаи, когда имеющих врожденные проблемы со здоровьем детей всю жизнь держали подальше от глаз общественности.

Такая ситуация, в частности, произошла с двумя двоюродными сестрами королевы Елизаветы II, в которых была умственная отсталость.

"Все женщины в королевской семье теперь обязаны делать эти тесты. Многие королевских домов Европы очень близко родственные, поэтому генофонд довольно беден, а это может увеличивать шансы рождения детей с отклонениями. […] Меган не была в восторге от того, что ей пришлось через это пройти, но это не подлежало обсуждением, как и большинство традиций королевской семьи ", − заявил журналистам источник, близкий к Букингемскому дворцу.

Напомним, ранее Меган Маркл фрифольно "засветила" нижнее белье в полупрозрачной юбке. Позднее стало известно, что ее мать пошла на курсы по уходу за детьми.