Королева заставила Меган Маркл проверить нерожденного ребенка на "качество" - СМИ

16 января 2019, 18:14

Если верить британским журналистам, то все женщины в королевской семье обязаны проверяться у гинекологов.

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II заставила беременную супругу принца Гарри, американскую актрису Меган Маркл, пройти тщательную проверку у гинекологов − чтобы убедиться в том, что очередной представитель Виндзорской династии родится здоровым.

Лишь после медицинских процедур Букингемский дворец официально объявил о том, что Гарри и Меган ждут первенца. Ранее в истории династии Винздоров несколько раз бывали случаи, когда имеющих врожденные проблемы со здоровьем детей всю жизнь держали подальше от глаз общественности.

Такая ситуация, в частности, произошла с двумя двоюродными сестрами королевы Елизаветы II, в которых была умственная отсталость.

"Все женщины в королевской семье теперь обязаны делать эти тесты. Многие королевских домов Европы очень близко родственные, поэтому генофонд довольно беден, а это может увеличивать шансы рождения детей с отклонениями. […] Меган не была в восторге от того, что ей пришлось через это пройти, но это не подлежало обсуждением, как и большинство традиций королевской семьи ", − заявил журналистам источник, близкий к Букингемскому дворцу. 

Напомним, ранее Меган Маркл фрифольно "засветила" нижнее белье в полупрозрачной юбке. Позднее стало известно, что ее мать пошла на курсы по уходу за детьми.

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