Беременная Меган Маркл засветила трусы в полупрозрачной юбке

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл, попала в неловкую ситуацию, засветив свое нижнее белье.

В последний день королевского тура в новозеландском городе Окленд беременная Меган нарядилась в синий джемпер от Givenchy, синюю плиссированную юбку и туфли в тон.

Юбка-то герцогиню и "подвела" - в лучах яркого солнца можно было отчетливо рассмотреть не только стройные ноги Маркл, но и ее нижнее белье

Ранее эксперт показал, как будет выглядеть будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри.