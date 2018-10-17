Эксперт показал, как будет выглядеть будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри

17 октября 2018, 15:23

Если родится мальчик, он будет похож на принца Гарри, если девочка - на Меган.

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри ждут пополнения в семье / Reuters

15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями. 

Судебный художник Джо Маллинс, который почти 20 лет работает в области судебной экспертизы, и воссоздает лица людей, составил возможный портрет будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских, передает Daily Mail.

Портрет будущего ребенка Маллинс создал на основе фотографий Меган и принца Гарри и собственных набросков.

Если у пары родится мальчик, то он будет похож на принца Гарри – у него будут будут светлые каштановые волосы и голубые глаза. А если родится девочка, она будет похожа на Меган – малышка будет кареглазой брюнеткой.

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Возможный портрет детей Меган и принца Гарри / https://www.dailymail.co.uk

Также Меган Маркл впервые показала округлый живот.

Ранее стало известно, какой официальный титул получит ребенок Меган Маркл и принца Гарри.

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принц Гарри Меган Маркл
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