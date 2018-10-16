Стало известно, какой официальный титул получит ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца / Reuters

15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями.

Хотя принц Гарри и является внуком Елизаветы II, и имеет титул "принца", его дети не удостоятся такого титула, сообщает Harper’s Bazaar.

Титул "принца" или "принцессы" могут получить только родные дети и внуки королевы Елизаветы II, согласно официальному протоколу и указу короля Георга V в 1917 году. Отдельное исключение королева сделала для старшего сына супруги принца Уильяма (внук королевы) и Кейт Миддлтон принца Джорджа – в 2012 году Елизавета II издала новый патент, в котором заявила, что все дети ее внука принца Уильяма могут иметь почетный титул "принца" и "принцессы".

Возможно, такой же патент королева издаст и для принца Гарри и Меган Маркл, иначе их дети будут иметь титулы "леди" или "лорд" с фамилией Маунтбеттен-Виндзор.

После рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл, он станет седьмым в списке наследников британского престола. Согласно официальным сообщения Кенсингтонского дворца, первенец Меган и Гарри должен родиться весной 2019 года.

Ранее Меган Маркл впервые показала округлый живот.