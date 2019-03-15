Холостяк 9 оказался обжигающе горячим: чем поразило новое шоу

15 марта 2019, 23:55

Во второй серии участницы Холостяка ходили на свидания и делились откровенными признаниями.

Холостяк
Чем удивлял Холостяк 9 / Instagram СТБ

15 марта на СТБ показали второй выпуск шоу Холостяк 9. Украина увидела, как главный редактор журнала XXL Никита Добрынин выбирал девушек своей мечты.

Участницы Холостяка 2019 живут в особняке под Киевом.

На первых же минутах шоу их ждал сюрприз от Никиты, который девушки, увы, не оценили по достоинству. Холостяк прислал им кексы с записками-комплиментами: "Самая деловая", "Самая сексуальная", "Самая застенчивая" – но сами-то красавицы ожидали приглашения на свидание. В поисках заветной записки девушки обыскали всю комнату, даже подушки перетряхнув. Но так ничего, кроме угощения, и не нашли.

Позже ведущий проекта Григорий Решетник принес одной из участниц подарок от Никиты. Счастливицей оказалась Оля. Открыв в своей комнате заветную коробку, Оля нашла телефон.

Читайте такжеУмер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Холостяки""Я смогу общаться с ним, в отличие от остальных", – похвасталась девушка, забыв, что это является нарушением правила шоу.

После звонка Никиты Оля записала для него видеопослание: "Пятерочка фактов: люблю "Формулу-1" и вишневые пионы, не умею плавать, но обожаю гулять пешком вечером. Последняя книга, которую прочитала – "Империя ангелов" Бернара Вербера".

На первое свидание – оказавшееся двойным – Никита пригласил Юлю и Настю. Они плавали на яхте в египетском Шарм-Эль-Шейхе и занимались дайвингом. Причем Юля решилась нырнуть не сразу, так как боится глубины.

Позже Никита отдал Юле заветную розу, дав ей возможность раскрепоститься. Настя расплакалась, но Холостяк пообещал и ей дать шанс.

Именно Настю Никита пригласил на первое индивидуальное свидание. Они покаталась на верблюдах, устроили фотосессию, ходили по магазинам и много обнимались. Добрынин купил Насте сладости и преподнес национальный наряд.

Холостяк 9: кто покинул проект

По итогу выпуска, Холостяк 9 покинули 23-летняя Лиза из Одессы и 29-летняя Валерия из Киевской области.

Девушки уверяют, что не очень расстроились.

Напомним, когда стало известно имя нового героя шоу Холостяк 9, Главред собрал жаркие фото и интересные факты о нем. В этом году впервые предлагали и выбирали участника зрители.

Ранее стало известно о победительнице шоу Холостяк 8 сезон. В своем Instagram девушка часто публикует фото из путешествий.

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холостяк шоу Холостяк
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