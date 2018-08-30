Стало известно имя нового героя шоу "Холостяк - 9": жаркие фото и интересные факты

30 августа 2018, 12:58

В этом году впервые предлагали и выбирали участника зрители.

  • Никита Добрынин https://www.instagram.com/nikitadobrynin/?hl=ru
  • Никита Добрынин https://www.instagram.com/nikitadobrynin/?hl=ru
  • Никита Добрынин https://www.instagram.com/nikitadobrynin/?hl=ru
  • Никита Добрынин https://www.instagram.com/nikitadobrynin/?hl=ru
  • Никита Добрынин https://www.instagram.com/nikitadobrynin/?hl=ru
  • Никита Добрынин https://www.instagram.com/nikitadobrynin/?hl=ru
  • Никита Добрынин https://www.instagram.com/nikitadobrynin/?hl=ru
  • Никита Добрынин https://www.instagram.com/nikitadobrynin/?hl=ru
  • Никита Добрынин https://www.instagram.com/nikitadobrynin/?hl=ru
  • Никита Добрынин https://www.instagram.com/nikitadobrynin/?hl=ru

Главным героем нового сезона шоу "Холостяк - 9" стал популярный ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское Радио Україна", главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин.

О начале сьемок нового сезона романтического реалити сообщил телеканал СТБ.

По словам 30-летнего Никиты, сейчас почти все его время занимают работа, спорт и путешествия, но Холостяк уверен, что карьера – далеко не все для мужчины, ведь она не может сделать его полностью счастливым.

"Моя жизнь достаточно динамична и насыщена, поэтому дом для меня является некой крепостью, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе. Я тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей.  На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте", – рассказал Холостяк сайту СТБ.

Директор ТО Анна Калина отмечает, что Добрынин – первый Холостяк, который понравился телезрителям еще до того, как официально стал Холостяком в  романтическом реалити.

"В этом году мы впервые дали возможность предложить имя нового Холостяка тем, для кого создаем этот проект – нашим зрителям. Весь июнь они озвучивали свои предпочтения и голосовали. Нам приятно, что выбор зрителей (а имя Никиты звучало в комментариях чаще всего) абсолютно совпадает с нашим. Значит, мы смотрим со зрителями в одном направлении. Стильный, обходительный, образованный, внимательный – это точно о нашем Холостяке. В нем чувствуется достойное воспитание и мужская зрелость. Идеальное спортивное тело точно не оставит равнодушной ни одну девушку. К слову, нашим участницам в этом сезоне будет особенно нелегко завоевать Холостяка, ведь за плечами у Никиты уже есть опыт официального брака и точное понимание того, что именно он ищет в долгосрочных отношениях", - отметила Калина.

Что известно о новом Холостяке?

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года, вырос в Черновцах.

В 2009 году окончил факультет журналистики в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича. С 2005 года, будучи студентом, Никита начал работать ведущим на местных радиостанциях и телеканале "Чернівці".

В 2008 будущий Холостяк переехал в Киев и стал ведущим "Русского радио Україна", после чего началась его успешная карьера телеведущего на всеукраинских каналах.

Сегодня Добрынин – ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Україна", а также главный редактор мужского журнала XXL (Украина).

Много занимается спортом: тайский бокс, серфинг, кроссфит, стрельба.

Музыкальные предпочтения: Travis Scott, Childish Gambino, Nicki Minaj, The Weeknd, Benjamin Clementine, Океан Ельзи, Kazka.

Рост Холостяка – 182 см.

Добрынин – первый участник проекта, который уже был женат.

Ранее стало известно о победительнице шоу "Холостяк" 8 сезон.

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Никита Добрынин шоу Холостяк
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